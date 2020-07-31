Зеленский подписал изменения в закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал новые нормы закона, которые обеспечивают возможность более широкого выбора учреждений среднего образования. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 31 июля.

"Изменения обеспечивают возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования, в которые учредители смогут трансформировать санаторные школы-интернаты, а также возможность ликвидации этих школ", – отмечено в сообщении.

По информации пресс-службы, это поможет органам местного самоуправления сформировать образовательную сеть в соответствии с общественными потребностями и обеспечить право каждого на образование. Это создаст основу для реформирования таких институций с учетом интересов всех участников образовательного процесса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон №764-IX "О внесении изменений в пункт 3 раздела X "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети" был принят Верховной Радой 13 июля.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании". Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.