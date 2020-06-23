Опрос: Половина украинцев не доверяют Зеленскому

Только 13% украинцев полностью доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, еще 28,3% скорее доверяют, согласно исследованию Центра "Социальный мониторинг".

53,8% украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", представленные во время брифинга 23 июня. Трансляцию брифинга вел "112 канал".

Согласно исследованию, полностью доверяют президенту 13% опрошенных, 28,3% скорее доверяют, 25,4% скорее не доверяют, а 24,8% вообще не доверяют.

Кроме того, глава правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева во время брифинга заявила, что рейтинг доверия к Зеленскому со времени его избрания сильно упал.

"На протяжении длительного времени после избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация начала меняться в января, и на фоне коронавируса наши последние измерения в мае и июне показали изменение этого баланса, и сейчас баланс доверия негативный", – отметила она.

Инфографика: smc.org.ua/

В ходе социсследования 10–19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1–1,9%.

В мае, согласно исследованию Центра Разумкова, Зеленскому доверяли 57% украинцев, не доверяли 37%.