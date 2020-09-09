Кулеба о белорусских оппозиционерах: Граница Украины открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Кулеба заявил, что, несмотря на ограничения въезда иностранцам, для белорусов Украина сделает исключение Фото: Людмила Островская / Facebook

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. Об этом 8 сентября на своей странице в Facebook заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя выдворение из Беларуси членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

"Несмотря на ограничения въезда иностранцам украинская граница открыта для граждан Беларуси, которые хотят пересечь ее на законных основаниях. В то же время мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", – подчеркнул министр.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли оппозиционерку Марию Колесникову. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Родненкова и Кравцова выдворили в Украину насильно.