"Должен прекратить насилие". Великобритания призвала режим Лукашенко вернуть Колесникову

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность по поводу исчезновения белорусской оппозиционерки, члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Соответствующее заявление он опубликовал 7 сентября на своей странице в Twitter.
"Режим [президента Беларуси Александра] Лукашенко должен в первую очередь обеспечить ее безопасное возвращение. Режим должен прекратить насилие над протестующими, освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией", – заявил Рааб.
Seriously concerned for the welfare of Maria Kolesnikova in #Belarus. Lukashenko’s regime must make her safe return their highest priority. The regime must cease brutalising protestors, release political prisoners and begin dialogue with the opposition— Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020
Связь с Колесниковой пропала утром 7 сентября. Очевидцы видели, как люди в гражданской одежде и в масках заталкивали оппозиционерку в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. Минская милиция заявила, что не задерживала Колесникову.
По факту исчезновения Колесниковой ее родные подали заявление в правоохранительные органы.
Белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой террором и попыткой сорвать работу координационного совета.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.
За время протестов, по информации оппозиции, было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.