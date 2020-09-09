Белорусскую оппозиционерку Колесникову похитили в центре Минска – СМИ

В Минске случайная прохожая стала свидетелем того, как белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову люди в гражданской одежде затолкали в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении, пишет TUT.BY.

Члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея в Минске неизвестные люди посадили в микроавтобус и увезли. Об этом TUT.BY рассказала свидетельница события по имени Анастасия.

По словам женщины, произошло все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, где и увидела Колесникову. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь".

Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Снять происходящее на телефон свидетельница не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

Пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что оппозиционерка одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от журналистов и стал выяснять, где находится Мария.

Позже Родненков тоже перестал выходить на связь, его телефон недоступен. Юрист и член совета Максим Знак также сообщил, что нет связи с исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.

6 августа в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.