МВД Беларуси сообщило о сотнях задержанных на шествиях 6 сентября

Граждан задерживали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, заявила спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Правозащитники утверждают, что под стражу во время Марша единства брали людей с бело-красно-белыми флагами.

В день проведения Марша единства на улицах Минска было много милиции Фото: ЕРА

Сотни человек задержаны по всей Беларуси 6 сентября за участие в акциях протеста, об этом "РИА Новости" сказала пресс-секретарь белорусского министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

По ее словам, точную цифру планируется озвучить утром 7 сентября. Причина задержаний – участие граждан в несанкционированных массовых мероприятиях.

Правозащитный центр "Весна" выяснил фамилии 194 человек, задержанных во время Марша единства в Минске. Силовики в основном задерживали тех, у кого были национальные бело-красно-белые флаги, говорится в сообщении.

Около 30 участников демонстрации протеста взяты под стражу в Бресте. Задержания также прошли в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах, Пинске, Браславе, Щучине.

Некоторых из задержанных уже отпустили, пишет "Весна".

На акцию протеста в Минске 6 сентября собралось около 100 тысяч человек, они прошли по улицам города к резиденции президента Александра Лукашенко и потребовали его ухода в отставку.

Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.