В Минске прошел многотысячный Марш единства. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Около 100 тыс. человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 29-й день протестов против фальсификации результатов президентских выборов.
Демонстранты подошли к резиденции главы государства – Дворцу независимости, который был плотно оцеплен силовиками. По завершении акции начались массовые задержания сторонников оппозиции. Фотографии из Минска представило агентство ЕРА
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