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В Минске прошел многотысячный Марш единства. Фоторепортаж

6 сентября, 2020 21.15
Около 100 тыс. человек приняли участие в шествии по улицам Минска в 29-й день протестов против фальсификации результатов президентских выборов. Демонстранты подошли к резиденции главы государства – Дворцу независимости, который был плотно оцеплен силовиками. По завершении акции начались массовые задержания сторонников оппозиции. Фотографии из Минска представило агентство ЕРА.
Теги: Минск, Марш единства, шествие, протесты в Беларуси
 

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