Около 100 тысяч человек подошли к резиденции Лукашенко

Около 100 тыс. человек приняли участие в Марше единства в Минске, сообщает "Радыё Свабода".
Центральная часть столицы была перекрыта. Демонстранты прошли по проспекту Победителей и собрались напротив Дворца независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко.
Территория была оцеплена силовиками и огорожена колючей проволокой. Неизвестно, находился ли Лукашенко на рабочем месте.
Люди предлагали президенту выйти и пересчитать протестующих, пишет TUT.BY. Они также скандировали: "Пусти к себе погреться!", "Нам никто не платит", "Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!" и т.д. Силовикам были адресованы реплики: "Он сбежит, а вас оставит", "Сними маску!".
Массовые шествия прошли также в Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно и других городах.
В Минске силовики задержали 80 человек, информируют правозащитники.
6 сентября – 29-й день протестных акций в Беларуси. В МВД страны граждан призвали не принимать в них участие, так как протесты несанкционированные.
Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.