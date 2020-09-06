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Около 100 тысяч человек подошли к резиденции Лукашенко

На 29-й день протестов в столице Беларуси демонстранты провели Марш единства, дойдя до Дворца независимости. Находился ли в это время на рабочем месте президент страны Александр Лукашенко, неизвестно.

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В Беларуси продолжаются протесты против пребывания у власти Александра Лукашенко
В Беларуси продолжаются протесты против пребывания у власти Александра Лукашенко
Фото: svaboda.org

Около 100 тыс. человек приняли участие в Марше единства в Минске, сообщает "Радыё Свабода".

Центральная часть столицы была перекрыта. Демонстранты прошли по проспекту Победителей и собрались напротив Дворца независимости, где находится резиденция президента Александра Лукашенко.

Территория была оцеплена силовиками и огорожена колючей проволокой. Неизвестно, находился ли Лукашенко на рабочем месте.

Фото: NEXTA Live / Telegram
Фото: NEXTA Live / Telegram

Люди предлагали президенту выйти и пересчитать протестующих, пишет TUT.BY. Они также скандировали: "Пусти к себе погреться!", "Нам никто не платит", "Мы идем по лужам, Саша нам не нужен!" и т.д. Силовикам были адресованы реплики: "Он сбежит, а вас оставит", "Сними маску!".

Массовые шествия прошли также в Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно и других городах.

В Минске силовики задержали 80 человек, информируют правозащитники.

6 сентября – 29-й день протестных акций в Беларуси. В МВД страны граждан призвали не принимать в них участие, так как протесты несанкционированные.

Массовые акции в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, митинг, Минск, марш, шествие, протесты в Беларуси
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