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Белорусы никогда не захотят быть частью РФ – Вероника Цепкало

Белорусы всегда будут бороться за свою независимость, заявила белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, комментируя вероятность объединения Беларуси и России.

Вероника Цепкало прокомментировала возможность союза Беларуси и России
Вероника Цепкало прокомментировала возможность союза Беларуси и России
Фото: wikipedia.org

Белорусы не желают быть частью России. Об этом 4 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявила белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, жена бывшего претендента на должность президента Беларуси Валерия Цепкало.

"Российская Федерация четко понимает, что белорусы никогда не захотят быть частью РФ, мы всегда будем бороться за нашу независимость", – сказала она.

Комментируя недавний визит в Минск премьер-министра России Михаила Мишустина, Цепкало назвала его "прощанием" с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

30 августа президент России Владимир Путин и Лукашенко провели пятый телефонный разговор за месяц, во время которого обсудили "укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", а также договорились о встрече во время визита белорусского президента в Москву. До этого лидеры двух стран разговаривали 7-го15-го16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые вспыхнули в Беларуси после президентских выборов.

3 сентября после На переговорах России и Беларуси о создании Союзного государства достигнут прогресс. Об этом 3 сентября в Минске после встречи с Лукашенко Мишустин заявил о достигнутом прогрессе в создании Союзного государства.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

Теги: Беларусь, независимость, Российская Федерация, премьер-министр, Союзное государство, Михаил Мишустин, Свобода слова Савика Шустера
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