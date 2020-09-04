В Беларуси освободили из-под стражи задержанного украинца

1 сентября гражданина Украины Сергея Щеголева задержали в Минске. Сегодня его освободили, состояние здоровья удовлетворительное, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В Беларуси освободили из-под стражи украинца Сергея Щеголева, об этом 4 сентября сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хорошие новости. Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября в Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", – написал министр.

Кулеба поблагодарил работающих в Беларуси украинских дипломатов за "качественную работу и поддержку соотечественника".

Гарні новини. Громадянин України Сергій Щоголев, якого затримали 1 вересня у Мінську, звільнений з-під варти. Стан його здоров'я задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. Дякую Посольству в Білорусі та нашим консулам за якісну роботу і підтримку співвітчизника. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2020

В августе в ходе протестов в Беларуси были задержаны более 10 украинских граждан, в том числе двое волонтеров общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Кроме того, в МИД сообщили об избиении украинского фотокорреспондента агентства Associated Press Мстислава Чернова.

После выборов президента Беларуси 9 августа в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Согласно данным правозащитников, 1 сентября в Минске задержали 79 человек.