Колесникова о ситуации в Беларуси: Единственный, кто боится, – Лукашенко

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова отметила, что во время акций протеста в Минске действующий президент Александр Лукашенко берет автомат и окружает себя "цепью ОМОН".

Колесникова заявила, что вместе белорусы чувствуют в себе "невероятную силу" Фото: svaboda.org

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко боится протестующих. Об этом 4 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

По ее словам, среди "свободных, счастливых людей, которые чувствуют себя гражданами Республики Беларусь, чувствуют в себе достоинство", сама она чувствует себя в безопасности.

"И в этот момент я понимаю, что единственный, кто боится, – это как раз Лукашенко, который надевает на себя автомат, окружает себя цепью ОМОН и бегает по своей резиденции", – сказала Колесникова.

Она подчеркнула, что белорусы, когда вместе, чувствуют в себе "невероятную силу".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.