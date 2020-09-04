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Тихановская попросила ООН отправить в Беларусь наблюдателей

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время совещания в Совете Безопасности ООН по ситуации в Беларуси попросила отправить в страну международную мониторинговую миссию.

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Тихановская потребовала также освободить политических заключенных
Тихановская потребовала также освободить политических заключенных
Фото: EPA

Совет Безопасности (СБ) ООН 4 сентября по инициативе Эстонии проводит виртуальное совещание по ситуации в Беларуси, которое транслирует "Настоящее время". Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская во время этого совещания попросила помощи у международного сообщества и отправить в страну международную мониторинговую миссию.

"Мы просим ООН осудить применение насилия силовиками в Беларуси против протестующих, созвать специальное совещание Совета по правам человека для того, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Беларуси и направить в страну международную мониторинговую миссию, чтобы зафиксировать сложившуюся ситуацию", – сказала Тихановская.

От властей Беларуси Тихановская требует немедленно освободить политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского, оппозиционера Павла Северинца, Сергея Статкевича и других.

Она потребовала прекратить преследование других членов оппозиции, в частности Павла Латушко и Светланы Алексиевич, ставших фигурантами уголовного дела о призывах к смене власти.

"Призываю международное сообщество использовать все механизмы для прекращения насилия, включая индивидуальные санкции против тех, кто участвовал в фальсификации выборов и совершил преступления против человечности", – обратилась Тихановская к ООН.

По ее мнению, действующий президент страны Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси.

"Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации", – сказала Тихановская в своем выступлении.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. Бабарико был арестован и не смог принять участие в выборах. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Тихановская считает, что протесты в Беларуси не прекратятся. Она также выразила обеспокоенность в связи с возможным вмешательством России в дела Беларуси. 

Теги: Беларусь, ООН, Александр Лукашенко, оппозиция, заключенные, Совет Безопасности ООН, Алексия, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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