"Были нарушены международные законы". Тихановская уточнила свою позицию по аннексированному Крыму

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская признала, что Крымский полуостров отошел России в нарушение международных законов.

Во время предвыборной кампании белорусская оппозиционерка, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская озвучивала позицию, принятую в Беларуси, о том, что Крым де-юре украинский, а де-факто российский. Об этом она сказала в интервью литовскому изданию ЛРТ.

На уточняющий вопрос, считает ли она Крым оккупированным Российской Федерацией, Тихановская ответила: "Мы же понимаем, что существуют международные законы и что Крым отошел другому государству в противоречие с этими законами".

При этом она особо подчеркнула, что задача белорусов – разобраться с ситуацией в собственной стране, а ситуация с Крымом очень сложная.

"У белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы именно этот вопрос сейчас как-то разъединил нас", – сказала оппозиционерка.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.