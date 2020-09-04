"Кому Лукашенко бацька". Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
4 сентября в 21.00 на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудят ситуацию в Беларуси, где после выборов президента проходят массовые протесты, реакцию Украины на происходящее, а также ситуацию с вагнеровцами, которые были задержаны в Беларуси и переданы России. Среди гостей программы – первый президент Украины Леонид Кравчук, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, жена претендента на должность президента Беларуси Валерия Цепкало Вероника, экс-глава СБУ Игорь Смешко, председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.
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