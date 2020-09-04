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Кулеба: В то время как РФ контролирует события в Беларуси, наши белорусские партнеры обвиняют Украину в том, чего она не делает

Недружественная риторика со стороны действующих властей Беларуси в адрес Украины будет продолжаться и дальше, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Протесты в Беларуси начались после выборов президента страны
Протесты в Беларуси начались после выборов президента страны
Фото: ЕРА

Обвинения действующих властей Беларуси в том, что Украина влияет на события в этой стране, не соответствуют действительности. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

"Выдвигаются какие-то абсолютно фантасмагорические версии и относительно вроде бы участия Украины в расшатывании ситуации в Беларуси, что, конечно, является неправдой, и фантасмагорические версии относительно отравления [российского оппозиционера Алексея] Навального. Риторики очень много. Мы четко реагируем на эти вещи", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, заявления действующих властей Беларуси, касающиеся Украины, создают негативный фон для взаимоотношений двух стран.

"Безусловно, эти заявления создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности. Более того, особенно неприятно, что в то время, как РФ эффективно контролирует события в Беларуси, наши белорусские партнеры обвиняют Украину в том, чего она не делает. Зато именно это сейчас в Беларуси делает Россия. Мы понимаем, что эта риторика будет продолжаться и дальше", – резюмировал Кулеба.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Лукашенко считает, что протесты в Беларуси организовали "люди из-за границы", в том числе из Украины.

Минобороны Беларуси обвинило Украину в "подогревании деструктивных сил" на белорусской территории.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, протесты в Беларуси
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