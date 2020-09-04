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"Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси". Опубликован "разговор Берлина и Варшавы" о Навальном. Полная расшифровка

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о перехвате разговора "Берлина" и "Варшавы", из которого якобы следует, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального не было. Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" разместил аудиофайл беседы неких Майка и Ника о необходимости "утопить" президента РФ Владимира Путина в проблемах.

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Белорусские спецслужбы якобы подслушали разговор эмиссаров Германии и Польши
Белорусские спецслужбы якобы подслушали разговор эмиссаров Германии и Польши
Фото: depositphotos.com

Telegram-канал "Пул первого", связанный с пресс-службой президента Беларуси Александра Лукашенко, опубликовал запись "разговора Берлина и Варшавы", в котором обсуждается фальсификация материалов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В минутном аудиофайле некие Майк и Ник обсуждают необходимость создать проблемы российскому президенту Владимиру Путину и в то же время восхищаются стойкостью Лукашенко и верностью белорусских силовиков.

"ГОРДОН" приводит полную расшифровку якобы перехваченного разговора.

"Варшава": Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

"Берлин": Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

"Варшава": Отравление подтверждается точно?

"Берлин": Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война, а во время войны всякие методы хороши.

"Варшава": Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Это самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

"Берлин": Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

"Варшава": Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

"Берлин": Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

"Варшава": Пока.

3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил о "перехвате" разговора "Берлина и Варшавы", из которого следует, что "никакого отравления Навального не было".

В правительстве ФРГ назвали заявление президента Беларуси несоответствующим действительности.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий отравления". 

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Теги: Владимир Путин, Германия, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, отравление, аудио, Новичок, отравление Навального
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