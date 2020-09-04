"Ситуация могла быть спровоцирована диетой, алкоголем, стрессом или солнцем". Главный омский токсиколог отрицает отравление Навального

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев утверждает, что у российского политика Алексея Навального были проблемы с пищеварением из-за диеты. Специальная лаборатория вооруженных сил Германии пришла к выводу, что оппозиционера отравили веществом группы "Новичок".

Навальный находился в омской больнице мене двух суток, затем его доставили в Германию Фото: EPA

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что у отравленного российского политика Алексея Навального были проблемы с пищеварением из-за диеты. Его видеокомментарий 4 сентября опубликовало в YouTube агентство ТАСС.

Навальный с 20-го по 22 августа находился в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, где работает Сабаев.

Врач сказал, что не считает случай с Навальным "уникальным в клиническом плане".

"Данные анамнеза, то есть истории заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы и проблемы эти были в течение пяти – семи дней. Проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и какие-то диеты, что связано с похудением, снижением массы тела", – заявил Сабаев.

По его словам, изменения в организме Навального начали формироваться "накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления".

Сабаев предположил, что данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами.

"Она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем. Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла быть спровоцирована температурным фактором, то есть длительным пребыванием на солнце, предположим, или, наоборот, переохлаждением. Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", – цитирует его "Русская служба BBC".

Министерство здравоохранения Омской области также распространило пресс-релиз с комментарием Сабаева. В нем сообщается, что лаборатории Омска и федеральные лаборатории провели все необходимые исследования биологических материалов, взятых у Навального.

"Это были не простые исследования – искались как сами возможные вещества, так и продукты распада. Но ничего найдено не было. Мы можем с уверенностью говорить, что отравления не было", – заявил врач.

По его словам, у Навального был высокий уровень сахара в крови, диастазы в моче и амилазы в сыворотке крови, а "все эти параметры никаким образом с "Новичком" не связаны и ничего общего с ним не имеют". Сабаев заявил, что почки, легкие и печень политика не были повреждены, а это значит, что никаких токсикантов в организме пациента не было.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а в Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что следы вещества группы "Новичок" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Российский ученый, один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов предположил, что против политика могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграммов, чтобы убить им человека.