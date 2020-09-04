Следы вещества группы "Новичок" обнаружены в образцах кожи, крови и мочи Навального – Der Spiegel

Следы отравляющего вещества в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального были минимальны, но результаты исследования в лаборатории бундесвера "заслуживают доверия", сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Специальная лаборатория вооруженных сил Германии (бундесвера) обнаружила следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи российского оппозиционера Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у политика с собой, сообщил 4 сентября немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Бутылку немецким врачам передали родственники Навального. Предположительно, политик пил из нее уже после отравления.

В другой заметке Der Spiegel отметил, что следы яда в образцах кожи, крови и мочи Навального были минимальны, но результаты исследования "заслуживают доверия".

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Российский ученый, один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов предполагает, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграммов, чтобы убить им человека.