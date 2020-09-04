Гольдфарб: Использование формы яда, который нужно проглотить, проясняет, почему в случае со Скрипалем пострадали другие люди, а в случае с Навальным – нет

Гольдфарб: Думаю, и после нападения на Навального ничего не изменится в мире Скриншот: news.sky.com

Вещество, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, невозможно где-то случайно достать, его могли использовать только подготовленные люди. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил американо-российский микробиолог, публицист и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"Воздействие отравляющего вещества на человека, которого атакуют, и окружающих зависит от того, как данная конкретная форма проникает в организм. Например, полоний будет действовать, только если его вдохнуть или проглотить. При попадании на кожу он не проникает в организм и совершенно безвреден. Когда создают боевое отравляющее вещество, учитывают, как оно может попасть в организм. Например, может ли оно распыляться в аэрозоле. Это важное качество для боевых ядов. Снаряд разорвется, вещество попадает на землю, его смоет дождь – минимальный эффект. А если вещество долго висит в воздухе в виде аэрозоля, противник его вдыхает. Любой агент можно сочетать с каким-то носителем или добавкой и они будут действовать по-разному. Например, растворенные в воде агенты хуже проникают в организм, чем агенты замешанные на масляной субстанции. То есть многое зависит от того, какое именно вещество и в какой форме использовали для отравление Навального. Использование формы вещества, которое нужно проглотить, проясняет, почему в случае с Сергеем Скрипалем пострадали другие люди, а в случае с Алексеем Навальным – нет", – рассказал Гольдфарб.

По его словам, за применением боевых ядов следят специальные организации.

"Это ведь так просто не вытащишь из шкафа. Нужны люди, которые умеют пользоваться веществом, они должны его подготовить, расфасовать и доставить. Они, конечно, оставляют желать лучшего, если посмотреть на отравивших Александра Литвиненко Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, или атаковавших Сергея Скрипаля Александра Мишкина с Анатолием Чепигой. Тем не менее в таких операциях используются только подготовленные люди и за ними всегда стоит организация", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что для привлечения России к ответственности западным политикам не хватает лидера.

"Когда произошла атака на Скрипаля, много говорили о том, что нужно Россию наказать. Но все осталось на уровне разговоров. Думаю, и после нападения на Навального ничего не изменится в мире. Недавно я включался в эфир английского телеканала, где была группа экспертов, и спросил, почему бы не задействовать санкции, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия? Представлявшая правительство Великобритании участница программы сказала примерно следующее: "Мы маленькие и слабые, у западного мира нет лидера. Если бы американцы вышли с такой инициативой, то мы, наверное, присоединились бы". Поэтому я думаю, будет шум, разговоры, но за ними опять ничего не последует", – сказал ученый.

Он считает, что хорошей точкой давления на Россию мог бы стать "Северный поток – 2", но для этого нужно согласие всех стран.

"Канцлер Германии Ангела Меркель взялась за дело. Она резко выступает, но она главный сторонник "Северного потока – 2". Этот газопровод экономически поможет тому округу, от которого она избирается в Бундестаг. Кто-то из немецких политиков предложил пересмотреть позицию Германии по газопроводу, но правительство ни словом не обмолвилось. Если бы они действительно хотели наказать Россию, то газопровод является прекрасной точкой давления. Но, во-первых, у всех, как и у Меркель, есть свои интересы. Почему кто-то один должен жертвовать своими интересами, если остальные ничем поступаться не хотят? Во-вторых, нет лидерства", – резюмировал Гольдфарб.

3 сентября один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов заявил в интервью "Радио Свобода", что отравляющее вещество попало в организм Навального через пищеварительный тракт, потому что никто другой не отравился.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали.

2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

В этот же день немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

4 сентября глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с отравлением Навального нет криминала. По его утверждению, российские правоохранители пока не видят "никаких оснований" считать, что в истории с отравлением Навального была криминальная составляющая.

На прошлой неделе Генпрокуратура России заявила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении политика.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Евросоюз призвал Россию расследовать отравление и пригрозил ввести санкции.