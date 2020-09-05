Глава МИД Германии пригрозил Беларуси санкциями из-за действий Лукашенко

Германия не признает выборы в Беларуси и ждет от президента страны Александра Лукашенко переговоров с оппозицией и повторения выборов. Если Лукашенко этого не сделает, последуют дальнейшие санкции, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

От Лукашенко ждут переговоров с оппозицией и повторения выборов Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко дальнейшим усилением санкций. Об этом он сказал в комментарии немецкой газете Bild am Sonntag 5 сентября.

По его словам, Германия, будучи членом Европейского союза, не признает выборы в Беларуси. Министр дал понять, что ждет от Лукашенко переговоров с оппозицией в Минске и повторения выборов.

Если Лукашенко не отреагирует, последуют дальнейшие санкции, сказал Маас.

Он добавил, что Лукашенко немедленно должен прекратить сажать в тюрьму и жестоко обращаться с демонстрантами, а также уважать права человека и свободу прессы.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко грозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека. На акции студентов 5 сентября задержали еще около 30 человек, в том числе журналистов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.