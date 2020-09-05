Милиция задержала около 30 человек в Минске за участие в протестах

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала о задержании около 30 людей за "демонстрацию негосударственной символики и выкрикивание лозунгов" на митингах.

У Ленинского РУВД в Минске собрались родители и друзья задержанных студентов Фото: Александра Квиткевич / tut.by

В Минске 5 сентября на акциях протеста против действующей власти Беларуси задержали около 30 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Людей задерживали за участие в "несанкционированных массовых мероприятиях", рассказала Ганусевич. По ее словам, милиция реагировала на то, что граждане демонстрировали негосударственную символику и выкрикивали лозунги.

Задержанных доставили в районные управления внутренних дел (РУВД) для дальнейшего разбирательства, добавила Ганусевич.

Список задержанных за 4-е и 5 сентября составили правозащитники "Весны".

Белорусский портал TUT.BY сообщил, что возле Ленинского РУВД собрались родители и друзья задержанных студентов. Сами студенты находятся во дворе РУВД. Между ними – забор с колючей проволокой.

В субботу, 5 сентября, в Минске прошли акции протеста. Днем возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости собрались протестовать несколько групп студентов. Примерно в 15.00 в районе Комаровского рынка начался женский марш, сообщил TUT.BY.

Женщины подходили вплотную к силовикам, делали на их фоне селфи и пытались с ними общаться.