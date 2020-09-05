В Беларуси 4 сентября задержали более 40 человек – МВД

Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что в акциях протеста 4 сентября участвовали около 1 тыс. человек.

В ходе акций протеста против фальсификации результатов выборов президента 4 сентября в Беларуси задержан 41 человек. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

"Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около 1 тыс. человек. При этом в столице несанкционированные мероприятия проводились в нескольких местах. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек", – написала она.

Чемоданова добавила, что 21 задержанный до рассмотрения административных дел в суде будет содержаться под стражей.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.