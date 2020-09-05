В Беларуси арестовали четырех сотрудников IT-компании PandaDoc

Сотрудников белорусской компании PandaDoc, основатели которой предложили силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра", подозревают в хищениях. В компании назвали это местью.

Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, заявили в PandaDoc Фото: Тамара Колос / TUT.BY

В Беларуси в отношении четырех сотрудников IТ-компании PandaDoc задним числом было возбуждено уголовное дело о завладени государственными средствами, об этом сообщили на сайте Savepandadoc.

По информации PandaDoc, 4 сентября были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, HR Владислав Михолап.

"Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тыс. белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", – отмечено в сообщении.

В PandaDoc назвали обвинение не соответствующим действительности, здесь говорят о мести и политической расправе с оппонентами.

"Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками", – подеркнули в офисе компании.

Компания требуем закрыть уголовное дело и освободить своих сотрудников. Если этого не будет сделано, PandaDoc обещает закрыть компанию в Беларуси.

12 августа Микадо опубликовал в Instagram видео, в котором предложил белорусским силовикам финансовую помощь, если они "перейдут на сторону добра". Аналогичное заявление сделал еще один сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк, отмечает TUT.BY.

2 сентября в Минске прошли обыски в офисе PandaDoc, о них сообщил сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.