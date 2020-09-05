На акциях протеста в Минске силовики задержали журналистов

Студенты в Минске днем в субботу, 5 сентября, собрались на акции протеста в центре города. Силовики начали задерживать демонстрантов, в том числе и журналистов, сообщил белорусский портал TUT.BY.
Участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости. Студенты подходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги.
Студенты стояли перед кинотеатром, в это время проспект патрулировал микроавтобус без номеров. В нем были люди в штатском и в масках.
Задержания начались около 12.00.
Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик – они вели прямой эфир.
Белорусская ассоциация журналистов пишет, что в 17.00 задержали журналистку "Зеленого портала" Анастасию Захаревич.
Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.