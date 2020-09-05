На акциях протеста в Минске силовики задержали журналистов

Возле Октябрьской площади в Минске на акциях протеста задержали журналистов телеканала "Белсат" Максима Калитовского и Алену Дубовик, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Студенты в Минске сегодня собрались на акцию протеста Фото: Вадим Замировский / tut.by

Студенты в Минске днем в субботу, 5 сентября, собрались на акции протеста в центре города. Силовики начали задерживать демонстрантов, в том числе и журналистов, сообщил белорусский портал TUT.BY.

Участники антиправительственного митинга собрались возле кинотеатра "Октябрь" на минском проспекте Независимости. Студенты подходили к кинотеатру небольшими группами по несколько десятков человек, у многих митингующих были бело-красно-белые флаги.

Студенты стояли перед кинотеатром, в это время проспект патрулировал микроавтобус без номеров. В нем были люди в штатском и в масках.

Задержания начались около 12.00.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Недалеко от Октябрьской площади задержаны журналисты телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик – они вели прямой эфир.

Белорусская ассоциация журналистов пишет, что в 17.00 задержали журналистку "Зеленого портала" Анастасию Захаревич.