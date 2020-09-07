В милиции Минска заявили, что не задерживали Колесникову

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что у них нет информации о задержании члена координационного совета Марии Колесниковой.

Милиция Минска заявила, что не задерживала сегодня утром члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову. Об этом российскому агентству "Интерфакс" сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Официальный представитель министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова сказала, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой.

Сегодня белорусска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске.

Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.