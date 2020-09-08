ОМОН задержал более 10 тыс. человек в Беларуси с начала протестов – оппозиция

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко озвучил новое количество задержанных во время акций протеста в Беларуси. По данным оппозиционера, силовики пытали более 450 граждан Беларуси и Польши.

На акциях протеста в Беларуси, которые продолжаются с августа, силовики задержали более 10 тыс. человек. Такие данные привел во время пресс-конференции 7 сентября в Польше член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. Видео пресс-конференции опубликовала в Facebook член координационного совета Ольга Ковалькова.

"Это граждане, которые на себе узнали, что такое "нежное" отношение белорусского ОМОН. По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши были подвергнуты нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и которые пропали без вести", – сказал Латушко.

По информации Латушко, координационный совет планирует усилить свою международную деятельность, чтобы "сотни тысяч, миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом".

Оппозиционер уточнил, что совет планирует поддерживать контакты с Россией, Евросоюзом и США.

Как писал белорусский портал TUT.BY, Латушко 14 августа пришел на площадь Независимости к участникам мирной акции в Минске и заявил, что глава МВД и все, кто несет ответственность за жесткое обращение с задержанными протестующими, должны уйти в отставку. После этого Латушко уволили с поста директора Национального академического театра имени Янки Купалы.

Ночью 2 сентября Латушко пересек границу Беларуси на машине с дипломатическими номерами в сопровождении посла Польши в Беларуси Артура Михальского, пишет издание Onliner.

Ковалькова, как и Латушко, покинула Беларусь и сейчас находится в Варшаве. Ночью 5 сентября ее вывезли из изолятора временного содержания в переулке Окрестина в Минске, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.