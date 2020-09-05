"Надели капюшон, дали маску и вывезли". Член координационного совета Беларуси Ковалькова рассказала, как оказалась в Польше

Ночью 5 сентября член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова выехала из Беларуси. Портал TUT.BY пишет, что сейчас Ковалькова находится в Варшаве.

Член президиума координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу, сказал белорусскому порталу TUT.BY пресс-секретарь совета Антон Родненков.

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве", – сказал Родненков.

Позже отъезд Ковальковой прокомментировал Госпогранкомитет Беларуси.

"5 сентября около 2.00 ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно – Варшава и проследовала на территорию Польши", – рассказали белорусские пограничники.

Позже на пресс-конференции в Польше Ковалькова рассказала детали выезда из Беларуси. По данным TUT.BY, ночью ее вывезли из изолятора временного содержания на переулке Окрестина в Минске, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт "Брузги".

"Я не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси и скоро я туда вернусь", – заявила Ковалькова.

По ее словам, в изолятор к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

Ковалькова объяснила, что за ней приехали в изолятор. После ее посадили в машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли.

"Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву", – рассказала она.

Ковалькову задержал ОМОН 24 августа у проходной Минского тракторного завода (МТЗ), куда она приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии. По информации Telegram-канала NEXTA Live, их задержали якобы за организацию несанкционированного массового митинга.

2 сентября Ковалькову должны были допросить следователи Следственного комитета Беларуси по делу о создании координационного совета. 3 сентября Ковальковой дали еще 15 суток колонии.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси 14 августа. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с действующим президентом страны Александром Лукашенко.

В президиум координационного совета вошли семь человек: писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Действующий глава государства заявил, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России. По последним данным МВД страны, на протестах 4 сентября силовики задержали 41 человека. На акции студентов 5 сентября были задержаны около 30 человек, в том числе журналисты.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.