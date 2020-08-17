"Им понятен только язык силы и экономического ущерба". Глава штаба Тихановской призвала к забастовкам в Беларуси

Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз заявила, что граждане Беларуси должны показать готовность нанести экономический ущерб представителям "уходящей власти".

Мороз считает, что необходимо показать, что граждане не будут больше платить средства на потребности власти Скриншот: Страна для жизни / YouTube

Руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз призвала граждан Беларуси участвовать в забастовках. Об этом 17 августа она сообщила в видео, опубликованном на YouTube-канале "Страна для жизни".

По ее словам, уходящей власти нужно помочь осознать, что возврата не будет.

"Им понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Чтобы жить в дворцах и миллионных коттеджах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана", – заявила Мороз.

По ее словам, в Беларуси созданы фонды материальной помощи бастующим, которые пополняют люди со всего мира. Для получения средств необходимо выбрать представителя предприятия, которому необходимо обратиться в штаб, разъяснила Мороз.

"Огромное количество людей по всему миру хотят помочь и внести свой вклад в обретение свободы Беларуси", – отметила она.

ВИДЕО

Видео: Страна для жизни / YouTube

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.