Координационный совет Беларуси о похищениях оппозиционеров: Такие методы приведут к усилению протестов

Действия властей Беларуси сопряжены с применением насилия и направлены на подавление политической и общественной активности граждан, заявили в координационном совете белорусской оппозиции.



Марию Колесникову (слева) 7 сентября задержали люди в гражданской одежде и в масках Фото: ЕРА

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить своих задержанных коллег и заявил, что такие действия властей "обострят ситуацию в стране, углубят кризис и дальнейшее нарастание протестов". Об этом сказано в заявлении совета в Telegram 7 сентября.

"Такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране… Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора", – отреагировали в совете оппозиции.

Оппозиционный совет отмечает, что все действия властей Беларуси сопряжены с применением насилия и направлены на подавление политической и общественной активности граждан. Эти действия, по мнению совета, "являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности".

"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", – заявили оппозиционеры.

Сегодня белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске.

Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Милиция Минска заявила, что не задерживала сегодня утром Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова террором и попыткой сорвать работу координационного совета.