ГОРДОН
 
 
МИР

Координационный совет Беларуси о похищениях оппозиционеров: Такие методы приведут к усилению протестов

Действия властей Беларуси сопряжены с применением насилия и направлены на подавление политической и общественной активности граждан, заявили в координационном совете белорусской оппозиции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марию Колесникову (слева) 7 сентября задержали люди в гражданской одежде и в масках
Марию Колесникову (слева) 7 сентября задержали люди в гражданской одежде и в масках
Фото: ЕРА

Координационный совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить своих задержанных коллег и заявил, что такие действия властей "обострят ситуацию в стране, углубят кризис и дальнейшее нарастание протестов". Об этом сказано в заявлении совета в Telegram 7 сентября.

"Такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране… Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора", – отреагировали в совете оппозиции.

Оппозиционный совет отмечает, что все действия властей Беларуси сопряжены с применением насилия и направлены на подавление политической и общественной активности граждан. Эти действия, по мнению совета, "являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности".

"Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну", – заявили оппозиционеры.

Сегодня белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. 

Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Милиция Минска заявила, что не задерживала сегодня утром Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, силовики, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
Старшая дочь Альбы довела ее до слез
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS