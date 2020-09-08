В Госпогранслужбе подтвердили прибытие в Украину двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала

В один из украинских пунктов пропуска в Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь, среди них нет оппозиционерки Марии Колесниковой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили въезд в Украину двух белорусских оппозиционеров – Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там подчеркнули, что Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь – Родненков и Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка Беларуси Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", – говорится в сообщении.

Белорусская оппозиционерка Колесникова и другие члены координационного комитета оппозиции – Родненков и Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – террором и попыткой сорвать работу координационного совета.