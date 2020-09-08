В Беларуси заявили, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в Украину из Беларуси прибыли двое членов координационного совета белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов. Мария Колесникова, по данным белорусских пограничников, была задержана на границе.

В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов покинули страну, а Мария Колесникова была задержана. Об этом официальный представитель ведомства Антон Бычковский рассказал журналистам, пишет издание TUT.BY.

"Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра. У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 км, а от нашего пункта пропуска до государственной границы [Украины] целых 6 км, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы выставлены дополнительные пограничные наряды", – отметил Бычковский.

Он рассказал, что после оформления автомобиль BMW двигался в направлении госграницы от пункта пропуска.

"Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я. Колесникова была задержана, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что Колесникову задержали пограничники.

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили въезд в Украину двух белорусов – Родненкова и Кравцова. Там подчеркнули, что Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь – Родненков и Кравцов… Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", – заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Белорусская оппозиционерка Колесникова и другие члены координационного комитета оппозиции – Родненков и Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. СМИ написали, что Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – террором и попыткой сорвать работу координационного совета.