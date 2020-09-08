Белорусские пограничники заявили, что Колесникова пересекла границу с Украиной, СМИ пишут, что ее задержали

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов сегодня утром перешли границу Беларуси с Украиной. Провластные белорусские СМИ написали, что Колесникову задержали на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и другие члены координационного комитета оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Об этом в комментарии "Радыё Свабода" сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По его словам, около 5.00 они прибыли на погранпереход "Александровка". Их было трое в одной машине.

На вопрос, покидали ли оппозиционеры территорию Беларуси под давлением, Бычковский ответить не смог.

Телеканал "Беларусь 1" в своем Telegram-канале сегодня сообщил, что Родненков и Кравцов этой ночью "сбежали за границу".

"У Родненкова и Кравцова получилось сбежать, у Колесниковой – нет. Ее задержали прямо на границе, а беглецов ищут вместе с украинцами", – сообщил телеканал.

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в окружении оппозиционеров пишет, что, вероятно, всех троих на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб, однако Колесникову задержали при попытке пересечь границу.

Собеседники агентства утверждают, что все трое не собирались покидать страну.

Издание TUT.BY пишет, что в Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию. Там повторили, что пограничный контроль прошли все трое.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус.

Милиция Минска заявила, что не задерживала сегодня утром Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

6 сентября в Беларуси прошли массовые протестные акции, в Минске на протесте присутствовало около 100 тыс. человек. Правоохранители задержали больше 600 митингующих, 363 отправили в СИЗО.