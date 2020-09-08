Литва готова стать посредником между участниками протестов в Беларуси и властями – Науседа

Беларуси необходим диалог между властью и гражданским обществом с целью проведения демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора, который состоялся 7 сентября, обсудили ситуацию в Беларуси и возможное сотрудничество между Литвой и Украиной в деэскалации ситуации в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба президента Литвы.

"Мы с лидером Украины сошлись во мнении, что диалог между властью и гражданским обществом Беларуси с целью передачи власти и проведения новых, честных и демократических президентских выборов под мониторингом ОБСЕ является тем мирным путем, который мы видим как выход из сложившейся ситуации", – сказал Науседа.

По его словам, Литва готова взять на себя ведущую роль и стать посредником между участниками протестов и властями Беларуси. Он отметил, что это обязанность Литвы как свободного государства – члена ЕС, пострадавшего от репрессивных и оккупационных режимов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов, по информации оппозиции, было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против представителей власти Беларуси. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.