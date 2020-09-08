Двух оппозиционеров выдворили из Беларуси в Украину насильно – Геращенко

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко считает, что из Беларуси членов координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова выдворили с целью скомпрометировать оппозицию.

Представителей белорусского оппозиционного координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно депортировали из Беларуси в Украину. Об этом 8 сентября в Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Это не был добровольный выезд! Это было насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции. Чтобы представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима [действующего президента Беларуси Александра] Лукашенко и бегут в уютную Украину", – написал он.

Он отметил, что белорусским силовикам "не удалось выдворить" оппозиционерку Марию Колесникову.

"Эта смелая женщина предприняла действия для предотвращения ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет персонально Александр Лукашенко", – заявил Геращенко.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.