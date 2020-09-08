У Колесниковой была четкая позиция: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно – белорусский оппозиционер Знак

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова говорила, что не уедет из страны даже под угрозой репрессий. Об этом сообщил юрист и член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не планировала уезжать из Беларуси ни при каких обстоятельствах. Об этом в комментарии изданию TUT.BY заявил юрист и член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером – я, [Антон] Родненков, Колесникова и [Иван] Кравцов – обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как [Павлу] Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – рассказал Знак.

Утром 7 сентяря белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Недалеко от музея она видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь". Вскоре женщина услышала звук падающего на асфальт телефона и топот. Когда она обернулась, то увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Колесникову в микроавтобус. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой и исчезновение еще двух членов координационного совета оппозиции – Антона Родненкова и Ивана Кравцова – террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

Сегодня утром В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова и другие члены координационного комитета оппозиции – Родненков и Кравцов – проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель ведомства Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе подтвердили прибытие в Украину двух белорусских оппозиционеров, Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.