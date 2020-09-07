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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Когда против тебя целое государство, не многие осмеливаются называть преступников по именам. Банда Лукашенко испугалась слов Колесниковой

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В Минске силовики Лукашенко похитили Марию Колесникову – одного из лидеров мирного сопротивления режиму Лукашенко.

В пятницу вечером в прямом эфире общались у Шустера с Марией. Она держалась блестяще, четко называла вещи своими именами. Шуфрич ее спросил, мол, зачем свергать такого хорошего Лукашенко, ведь в Украине хуже живется (цинично такое слышать от бывшего министра и мультимиллионера, который сделал состояние на разграблении своей страны вместе с Януковичем). Она ответила: "Забирайте Лукашенко себе, он нарушил конституцию Беларуси и единолично правит 26 лет вместо двух положенных по закону сроков". Я сказал, что мы очень уважаем действия белорусов, что все это очень достойно и настоящий гражданский подвиг. Когда против тебя целое государство, смелость называть преступников по именам публично берут на себя не многие.

И этот эфир не прошел незаметно – банда Лукашенко испугалась слов Колесниковой. Дай Бог, чтобы Мария как можно быстрее оказалась на свободе.

Борьба за свободу идет среди нас тоже, каждый день, идет и сейчас. И в Украине, и в Беларуси много тех, кто подыгрывает российской пропаганде и пытается показать, что борьба за свободу не имеет смыла, что нужен добрый хозяин, который обеспечит зарплату на $100 больше, а то, что калечат дубинками, насилуют и убивают несогласных, – так это для порядка, хозяин так любит своих подчиненных, не надо на такое обращать внимание. Многие у нас забывают, как дорого стоит свобода, не хотят видеть, что кто-то совсем рядом за эту самую свободу страдает в застенках КГБ.

Freedom its not free...

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Юрий Бутусов, Мария Колесникова
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