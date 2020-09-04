Колесникова о Донбассе и Крыме: Не комментирую того, чего не знаю

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова заявила, что в последние три месяца сосредоточена на решении внутренних проблем собственной страны.

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в ответ на вопрос о принадлежности Крыма во время интервью LB.ua озвучила официальную позицию Республики Беларусь.

Де-факто – Крым это территория России, де-юре – территория Украины, сказала она.

Относительно позиции по Крыму и по Донбассу Колесникова заявила, что последние три месяца сосредоточена на повестке, связанной с Беларусью, и не комментирует то, чего не знает.

Колесникова – белорусская флейтистка, политическую карьеру начала в 2020 году, когда возглавила штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного недопущенного к выборам политика – Валерия Цепкало – вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Цепкало покинула страну еще до выборов, Тихановская – сразу после них. Таким образом, Колесникова остается единственным лидером оппозиции, который до сих пор находится в Беларуси.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.