Колесникова порвала паспорт при попытке насильно вывезти ее из Беларуси – СМИ

По данным "Интерфакс-Украина", белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не была вывезена в Украину из-за испорченного документа.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил 8 сентября информированный источник.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", – сказал собеседник агентства.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Колесникова и другие члены координационного комитета белорусской оппозиции – Антон Родненков и Иван Кравцов – сегодня утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу.

Утром 7 сентября в Минске Колесникову задержали и увезли неизвестные. Кроме того, на связь перестал выходить пресс-секретарь координационного совета Родненков, а также исполнительный секретарь совета Кравцов.

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала инцидент с Колесниковой, Родненковым и Кравцовым террором и попыткой сорвать работу координационного совета.