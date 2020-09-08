Лукашенко заявил российским СМИ, что, "возможно, немного пересидел" на посту президента

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, "только он" сейчас может защитить государство, сообщил журналист телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который вместе с другими представителями российских медиа брал интервью у Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ 8 сентября заявил, что, "возможно, немного пересидел" на президентском посту.

Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва", главный редактор которой Роман Бабаян участвовал в беседе.

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, который тоже был в числе журналистов, беседовавших с белорусским президентом, повторил эту цитату.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", – процитировал Рожков Лукашенко в эфире "Россия 1".

Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года.

Запись интервью проходила во Дворце независимости в Минске. Кроме Бабаяна и Рожкова, к Лукашенко приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.