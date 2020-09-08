В Беларуси силовики забрали дочь редактора оппозиционного издания TUT.BY по делу о массовых беспорядках

В Беларуси на дочь главного редактора оппозиционного издания TUT.BY Галины Уласик Валерию завели дело об участии в несанкционированной акции и в массовых беспорядках.

Сегодня утром белорусские силовики пришли с обыском в дом главного редактора оппозиционного издания TUT.BY Галины Уласик. Ее дочь Валерия проходит подозреваемой в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Около 10.00 двое милиционеров вывели Валерию Уласик, посадили в машину и увезли, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по делу об участии в несанкционированной акции и в массовых беспорядках.

По данным издания, у силовиков нет претензий к Галине Уласик, она присутствовала при обыске как жилец квартиры.

Дочь главреда работает в рекламном агентстве. "Почему у силовиков возникли в отношении нее подозрения по уголовному делу и с чем это может быть связано, я не знаю. Из дома забрали всю технику, в том числе и ноутбук, который два года назад уже забирали по "делу БЕЛТА", – сообщила журналист.

Издание пишет, что получить комментарий в министерстве внутренних дел Беларуси не удалось. В Следственном комитете сообщили, что у них информации по данному поводу пока нет.

Массовые акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Митинги в стране продолжаются.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.