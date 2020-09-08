"Неправильное направление". В МИД Германии призвали Лукашенко к диалогу с оппозицией

Германия и другие страны Европейского союза работают над пакетом санкций, которые введут, если действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не изменит курс, заявил глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

Маас сообщил, что Германия работает с другими странами ЕС над пакетом санкций против Беларуси Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью Bild 7 сентября, что в ЕС работают над санкциями против Беларуси: если президент страны Александр Лукашенко "не изменит курс", то будет реакция.

Маас сообщил, что Лукашенко просили вступить в диалог с оппозицией, но этого не произошло. По словам дипломата, в Беларуси волны репрессий накатываются на оппозицию, которая желает вступить в диалог. Это "неправильное направление", подчеркнул Маас.

Германия работает с другими странами ЕС над пакетом санкций против Беларуси, рассказал он.

Глава МИД Германии также призвал освободить задержанную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову.

В дипведомстве заявили, что обеспокоены ситуацией с Колесниковой и требуют ясности относительно ее места пребывания, а также освобождения политических заключенных в Беларуси. Маас назвал недопустимыми аресты и репрессии, в том числе в отношении членов координационного совета оппозиции.

Сегодня белоруска по имени Анастасия сообщила, что стала свидетелем задержания Колесниковой возле Национального художественного музея в Минске. Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала похищение Колесниковой террором и попыткой сорвать работу координационного совета.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов, по информации оппозиции, было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.