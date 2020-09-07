Семья бизнесмена, близкого к Лукашенко, купила в Лондоне недвижимости на £18 млн – The Times

Жена и дочери белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева, которого в начале 2000-х называли "кошельком" президента Беларуси Александра Лукашенко, владеют 12 дорогими квартирами в Лондоне, говорится в расследовании The Times и Transparency International.

Британская газета The Times и антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, согласно которому жена и дочери белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева владеют 12 квартирами в лондонском районе Вест-Энд суммарной стоимостью около £18 млн.

Таким образом семья Пефтиева уходила от санкций Евросоюза, под которым Пефтиев находился с 2010-го по 2014 год, считают расследователи.

В начале 2000-х Пефтиева, стоявшего у истоков белорусского спецэкспортера вооружений "Белтехэкспорт", называли "кошельком" президента Беларуси Александра Лукашенко. Он часто появлялся в телепрограммах рядом с "последним диктатором Европы", пишет The Times.

В Transparency International призвали британские власти не оказывать содействия людям, которые извлекли выгоду из сотрудничества с коррумпированными и репрессивными режимами.

В августе в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что не планирует бегство в Россию или другую страну, потому что у него нет денег. Главный редактор белорусского оппозиционного сайта "Хартия-97" Наталья Радина называла Лукашенко одним из самых богатых руководителей стран бывшего СССР. По некоторым данным, активы его семьи хранятся в ОАЭ.