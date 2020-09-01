Лукашенко о санкциях стран Балтии: Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора

Белорусские власти прорабатывают ответные меры на введенные странами Балтии санкции, заявил президент Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал страны Балтии слабыми странами, которым Запад якобы "дал команду" выступить против Беларуси. Об этом он говорил во время сегодняшней поездки в Барановичи, пишет агентство БЕЛТА.

Комментируя введенные Литвой, Латвией и Эстоницей санкции, Лукашенко заявил, что "более матерые страны" понимают, что с Беларусью не стоит задираться, "ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на восток". Потому странам Балтии "дали команду "фас", они и вякнули из-под забора". "Я так это и оцениваю", – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент высказал мнение, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, потому что их народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно.

"Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется", – отметил Лукашенко.

Он сказал, что белорусские власти прорабатывают ответные меры на введенные санкции.

"Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему... Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", – добавил Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко.

Кроме того, страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.