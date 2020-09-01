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Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС. Для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области
Белорусская АЭС строится в Гродненской области
Фото: rosatom.ru

Страны Балтии не будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска Белорусской АЭС в Островце. К такому соглашению накануне пришли профильные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии, сообщается на сайте эстонского министерства экономики и коммуникаций Эстонии. 

"Согласно соглашению, торговля электроэнергией с Беларусью прекратится после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что торговля электроэнергией на российско-латвийском участке продолжится в сокращенном объеме, для этого будут использованы остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Объем торговли между Калининградом и Литвой останется прежним.

По предварительным оценкам, после достижения соглашения объем торговли между странами Балтии и третьими странами сократится вдвое, отметили в министерстве.

Белорусская АЭС – первая в Беларуси атомная электростанция, она строится в Островецком районе Гродненской области. Российская государственная корпорация "Росатом"  проектировщик и генеральный подрядчик проекта.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. Беларусь пригрозила ответить на санкции.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, страны Балтии, электроэнергия, Калининград, АЭС, торговля, электростанция
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