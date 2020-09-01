Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС. Для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии.

Страны Балтии не будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска Белорусской АЭС в Островце. К такому соглашению накануне пришли профильные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии, сообщается на сайте эстонского министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

"Согласно соглашению, торговля электроэнергией с Беларусью прекратится после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что торговля электроэнергией на российско-латвийском участке продолжится в сокращенном объеме, для этого будут использованы остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Объем торговли между Калининградом и Литвой останется прежним.

По предварительным оценкам, после достижения соглашения объем торговли между странами Балтии и третьими странами сократится вдвое, отметили в министерстве.

Белорусская АЭС – первая в Беларуси атомная электростанция, она строится в Островецком районе Гродненской области. Российская государственная корпорация "Росатом" – проектировщик и генеральный подрядчик проекта.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. Беларусь пригрозила ответить на санкции.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.