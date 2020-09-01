В штабе белорусского оппозиционера Бабарико заявили о создании партии "Вместе"

Белорусский оппозиционер Виктор Бабарико заявил, что новое объединение в Беларуси намерено провести конституционную реформу и объединение гражданских инициатив.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси, оппозиционер Виктор Бабарико 31 августа заявил о создании партии "Вместе". Видеозапись с соответствующим заявлением опубликована на его YouTube-канале.

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников", – заявил Бабарико в видеообращении.

Он рассказал, что основные задачи, которые немерено решить движение, – это проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.

Глава штаба Бабрико Мария Колесникова сообщила, что за последние три месяца "общими силами сделано больше, чем за последние 26 лет".

"Вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее. Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе. И мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", – добавила глава штаба.

ВИДЕО

Видео: Виктор Бабарико / YouTube

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали по обвинению в финансовых махинациях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси.

Впоследствии штабы Бабарико и другого оппозиционного кандидата, экс-дипломата Валерия Цепкало объединились со штабом Светланы Тихановской, которая, по официальной версии ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента (независимые опросы показывают, что она выиграла выборы; так считает и сама Тихановская).

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.