Санкции ЕС против Беларуси вступят в силу не позже 21 сентября – МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек отметил, что в случае жестких действий властей Беларуси по отношению к протестующим санкционный список могут расширить в ближайшие дни.

Петржичек отметил, что в первоначальном санкционном списке ЕС против Беларуси присутствует 20 человек Фото: EPA

Европейские санкции против Беларуси начнут действовать не позднее 21 сентября. Об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Петржичек отметил, что в первоначальном санкционном списке присутствует 20 человек, но в случае жестких действий властей Беларуси по отношению к протестующим его могут расширить в ближайшие дни.

Он также добавил, что призвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения санкций.

Кроме того, он раскритиковал санкции стран Балтии против Беларуси, назвав их недостаточно эффективными.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.