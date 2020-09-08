Лукашенко больше не представляет Беларусь – Тихановская

Страны, которые заключают сделки с президентом Беларуси Александром Лукашенко, делают это "на свой страх и риск" и не могут ожидать поддержки от народа страны, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Тихановская: Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он больше не представляет Беларусь Фото: ЕРА

Александр Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом Беларуси, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская во время выступления в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии. Трансляцию онлайн-конференции вел телеканал "Настоящее время".

"Ни одна международная организация не признала результаты выборов в Беларуси. Граждане Беларуси также отказались признавать эти фальсифицированные выборы. Это значит, что Лукашенко не имеет никаких законных оснований оставаться президентом нашей страны. Он больше не представляет Беларусь", – сказала она.

Страны, которые заключают сделки с Лукашенко, "заключают их на свой страх и риск", подчеркнула Тихановская.

"Они не могут ожидать поддержки граждан Беларуси и их честно выбранных представителей. [...] Граждане Беларуси сейчас борются за права человека. Но режим, который сейчас действует в моей стране, насмехается над этими ценностями", – добавила она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим. Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.