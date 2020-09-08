Лукашенко собрал на интервью кремлевских пропагандистов

В пресс-службе действующего президента Беларуси Александра Лукашенко приехавших к нему для записи интервью пропагандистов из РФ называют "представителями ведущих российских СМИ".

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко дает интервью "представителям ведущих российских СМИ". Об этом 8 сентября сообщает сайт президента Беларуси.

На интервью к Лукашенко приехали кремлевские пропагандисты: главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Запись интервью проходит во Дворце независимости в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 8 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Литва, Латвия и Эстония 31 августа первые в мире ввели персональные санкции для властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства сделали персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.