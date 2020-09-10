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Оппозиция Беларуси не озвучивает четкую позицию по Украине – Кулеба

Представители белорусской оппозиции весьма позитивно говорят о России и рассчитывают на дружеские отношения с Москвой. Заявлений по поводу агрессии на Донбассе и ситуации в Крыму от них не слышно, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: я слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции о России
Кулеба: я слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции о России
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не слышал от белорусской оппозиции заявлений о развитии отношений с Украиной, в частности, по поводу российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Об этом он сказал в комментарии агентству УНН.

"Я ничего на эту тему не слышал. Я только слышал заявления госпожи Тихановской [Светлана Тихановская, белорусская оппозиционерка] о Крыме. Она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году. Она сказала, что когда станет президентом, то обязательно выяснит, что там произошло, и определит свою позицию", – пояснил министр.

Кулеба также вспомнил о позиции члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, когда тот был послом Беларуси при ЮНЕСКО.

Министр заявил, что при рассмотрении вопросов об оккупации Крыма Россией и системных нарушениях прав человека на полуострове белорусский дипломат действовал "не так, как ожидала бы украинская сторона от соседней и дружественной страны".

"Я слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления – все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий", – добавил Кулеба.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 14 августа объявила о создании координационного совета для передачи власти в стране. Фактически этот совет представляет взгляды оппозиции Беларуси. В его президиум вошли писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель минского театра имени Купалы Павел Латушко.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, говорила, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 

Дылевского и Ковалькову задержали сотрудники ОМОН 24 августа у проходной МТЗ. С 5 сентября Ковалькова находится в Польше. 31 августа задержали Власову. Латушко выехал в Польшу 2 сентября, в интервью ТАСС он заявил, что ему поставили ультиматум – или он покидает страну, или его привлекают к уголовной ответственности.

Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске с еще двумя членам совета – Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Ее пытались выдворить в Украину, но оппозиционерка порвала свой паспорт. Она находится у белорусских пограничников. Родненков и Кравцов прибыли в Украину, но заявили, что хотят скоро вернуться в Беларусь. 

Максима Знака задержали утром 9 сентября.

Алексиевич пока остается в Беларуси. Писательница 9 сентября заявила, что не собирается уезжать из страны, несмотря на попытки проникновения неизвестных в ее квартиру и задержания других членов совета. 

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. 

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Теги: Крым, Александр Лукашенко, оппозиция, Донбасс, ЮНЕСКО, Минск, агрессия, Дмитрий Кулеба, Светлана Алексиевич, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Лилия Власова
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