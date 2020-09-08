"Порвала паспорт и вышла в окно автомобиля". Белорусские оппозиционеры рассказали подробности о попытке вывоза Колесниковой в Украину

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, как проходила операция по их выдворению в Украину. По их словам, оппозиционерка Мария Колесникова изначально отказывалась выехать из Беларуси.

Колесникову насильно затолкали в машину, она все время сопротивлялась, рассказал Родненков Фото: EPA

Белорусские силовики по пути к границе с Украиной рассказывали оппозиционерам Ивану Кравцову и Антону Родненкову, что у оппозиционерки Марии Колесниковой панические атаки, что ее нужно успокаивать, однако это оказалось неправдой, рассказал на пресс-конференции в "Укринформе" Родненков.

"У нас пытались создать впечатление, что Мария в чем-то сомневается. Но ее последующие действия показали, что никаких сомнений в том, чтобы не покидать Беларусь, у нее нет", – отметил он.

Родненков рассказал, что его задержали днем у дома Колесниковой, сперва его привезли в одно отделение, потом перевезли в другое. Силовики не уточнили его статус, часть времени Родненков провел с черным мешком на голове.

"Меня в 22.30 вывели в темный микроавтобус, потом пересадили в черный BMW, с двух сторон находились крупные молодые люди в масках без опознавательных знаков. Мы поехали, через 20 минут пути черный мешок позволили снять", – сообщил оппозиционер.

В колонне, которая везла Кравцова и Родненкова, было до шести машин.

"Мы доехали до пограничного пункта, проехали его без остановки на полной скорости, выехали на нейтральной территории. Там мне предложили пересесть в BMW Ивана. Там мы услышали, что ведут Марию Колесникову, это было довольно шумно, ее вели силой, она сопротивлялась", – рассказал оппозиционер.

По его словам, Колесникову затолкали на заднее сидение. Предварительно в автомобиле были заблокированы двери, открыть изнутри она их не могла.

"Ее затолкали и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела на переднем сидении свой паспорт, она его порвала на много мелких кусочков. Она их пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно, вышла через него и пошла в сторону белорусской границы", – сообщил Родненков.

8 сентября в погранслужбе Беларуси рассказали, что Родненков, Кравцов, а также Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине, а Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала. Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу". По сообщениям СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

8 сентября в Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Родненков и Кравцов проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили прибытие двух белорусских оппозиционеров, Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала.

По данным СМИ, оппозиционерка порвала свой паспорт при попытке ее насильственного вывоза из страны.

Член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подчеркнул, что Колесникова озвучивала четкую позицию: ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. "По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена", – сказал он.